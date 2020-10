Pepingen-Halle wijkt uit naar Overijse voor derde competitiewedstrijd

Normaal hadden beide ploegen elkaar moeten bekampen op de openingsspeeldag. De partij werd om allerlei redenen meerdere keren uitgesteld. Eerst omdat Aalst nog in de beker actief was. Daardoor moest de wedstrijd verplaatst worden naar een woensdag. Omdat het nieuwe voetbalcomplex in Halle pas na nieuwjaar klaar is, werd de optie Pepingen naar voor geschoven. Maar die werd afgekeurd omwille van een slecht verlicht veld. In Tubeke werd een oplossing gevonden, maar twee positieve coronatests bij Pepingen-Halle zorgden voor een nieuwe verschuiving. Plots beslist Voetbal Vlaanderen zelf de knoop door te hakken en Overijse te kiezen als locatie. Het veld in Overijse bracht Pepingen-Halle toch geluk. Ze klopten verdiend titelfavoriet Aalst en beginnen met 6 op 9 prima aan de competitie.