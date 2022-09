Piepjong voorzittersduo bij volleybalclub Sporting Wolvertem

“Toen de vorige voorzitter aangaf dat hij wilde stoppen, bleek er geen nieuwe kandidaat te zijn”, vertelt Lars Peeters co- voorzitter van Sporting Wolvertem. “En omdat een club nu eenmaal niet kan bestaan zonder voorzitter, hebben we beslist dat we ervoor zouden gaan. Voorwaarde was wel dat we hulp zouden krijgen.” “We hebben beide zeer drukke agenda's, ik ben spoedarts en Lars is actief als tuinbouwer”, vult co-voorzitter Jonas Stiers aan. “Maar we krijgen gelukkig ook de hulp waar we om vroegen. We merken dat er heel wat gemotiveerde ouders zijn en leden doen ook extra inspanningen om de club te steunen.”