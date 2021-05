Platform voor zensporters in domein Hofstade

In het domein van Sport Vlaanderen in Hofstade is vanmorgen het eerste zensportplatform geopend. Op z’n platform kan er buiten aan yoga en andere zensporten worden gedaan.

Almaar meer Vlamingen doen aan yoga, tai chi, pilates en andere zogenoemde zensporten. Sport Vlaanderen ontwikkelde daarom voor die sporters nieuwe buiteninfrastructuur in de vorm van een zensportplatform. Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) opende vanmorgen samen met de bekende yogalerares Claudia Van Avermaet het eerste zensportplatform in Sport Vlaanderen Hofstade. Van Avermaet is meter van het project. “Met dit meterschap hoop ik heel wat mensen voor de eerste keer in contact te brengen met yoga en andere zensporten en hen te leren genieten van vertraging”, zegt Claudia Van Avermaet. “Dit prachtige zensportplatform in de natuur is daar de ideale plek voor. De omgeving versterkt je sportmoment nog meer. Het brengt rust en evenwicht, zowel mentaal als fysiek.” “Het Zensportplatform biedt heel wat mogelijkheden. Als zensporter kan je op het platform terecht voor het organiseren of volgen van lessenreeksen, maar evengoed kan je via de infoborden en een QR-code zelf aan de slag met de daarop aangeboden oefeningen. Dit zorgt ervoor dat ook beginnelingen op een leuke en laagdrempelige manier kunnen komen kennismaken met een aantal zensporten”, vult Ben Weyts aan.