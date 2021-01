Red Flame Nicky Evrard leert doelvrouwen Halle-Gooik kneepjes van het vak

Op de voetbalterreinen van Kruisveld in Halle organiseerde Halle-Gooik Girls een training met niemand minder dan Red Flames Nicky Evrard als leermeester. De club doet dat speciaal voor de doelvrouwen. "We vinden het belangrijk dat onze keepsters opgeleid worden. Vaak worden ze wel eens vergeten en moeten ze meetrainen met een veldploeg", zegt Wim Walravens, coördinator van de dameswerking bij Halle-Gooik. "Het is een specialisatie op zich. Daarom willen onze keepsters deze training aanbieden."

De dames van Halle-Gooik krijgen een pak nuttige tips van Nicky Evrard. "Het is altijd leuk om een ervaren speelster training te krijgen. We hebben veel bijgeleerd", zegt Ulrike Duyck. "Vooral over het voetenwerk hebben we tips gekregen, zoals heel kleine pasjes zetten en op de tippen blijven lopen."