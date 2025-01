RedAnt Racing uit Zaventem met twee wagens naar Porsche Sprint Challenge in Portugal: “Met Indiër Ajith Kumar rijdt nu een gevierd acteur in ons team”

De Porsche Sprint Challenge Southern Europe werpt zich al een paar seizoenen op als de ideale wintervoorbereiding op het nakende seizoen. In Portugal en Spanje is er tijdens de vier meetings op de circuits van Portimao, Estoril, Valencia en Barcelona heel wat track time voorhanden en het meer dan 30 bolides sterke startveld levert competitieve races op.

Dat is ook de jonge Est Thomas Kangro niet ontgaan. De 22-jarige Kangro werkte in 2024 al de Porsche Carrera Cup Benelux af en doet nu beroep op de ervaring van RedAnt Racing om zijn carrière verder uit te bouwen. “Thomas rijdt onder de vlag 'RedAnt Racing with Porsche Estonia’, waarbij wij de technische ondersteuning voor zijn races leveren”, stelt teammanager Marc Goossens . “De wagen blijft ook tussen de raceweekends onder onze hoede. We hebben de afgelopen seizoenen al gemerkt dat deze vier Zuid-Europese raceweekends een uitstekende voorbereiding voor het vervolg van het seizoen vormen, het is dan ook onze ambitie om later dit jaar opnieuw aan de Porsche Carrera Cup Benelux deel te nemen.”

Kangro gaat met zijn Porsche GT3 Cup 911 (992) aan de slag in de Sport-divisie, zeg maar de topklasse van de Porsche Sprint Challenge Southern Europe. RedAnt Racing laat samen met Ajith Kumar Racing ook een wagen in de Club-divisie rijden. Daar gaat Indiër Ajith Kumar aan de slag in de AM-klasse, voorbehouden voor rijders ouder dan 40.

Acteur in de rangen

De 53-jarige Ajith Kumar heeft al een ruime race-ervaring in éénzitters en GT-bolides, maar is in zijn thuisland vooral bekend als acteur. In zijn portfolio prijken meer dan 60 films en hij werd ook al bekroond met vier Vijay Awards, zeg maar de Oscars van de Tamil filmindustrie.

“Ajith was vorige week aan de slag in de 24 Uur van Dubai, waar hij onder andere met Mathieu Detry een wagen deelde en derde finishte in de 992-klasse”, legt Marc Goossens uit. “Toevallig kwam ik te weten dat hij nog op zoek was naar een team dat de Porsche Sprint Challenge Southern Europe afwerkte, en na een eerste telefonisch contact kwamen we al snel tot een overeenkomst. Ook voor Ajith is dit winterkampioenschap een ideale manier om zijn raceseizoen voor te bereiden, en we zijn best wel trots dat hij daarvoor op onze diensten beroep doet.”

De eerste races worden zondag 19 januari in Portimao afgewerkt, waarna nog meetings in Estoril (7-8 februari), Valencia (21-22 februari) en Barcelona (28 februari-1 maart) volgen.