Naar het EK in Brussel en Leuven zakten in totaal 28.000 deelnemers af want toppers en recreanten kwamen samen aan de start van de tien kilometer, de halve marathon of de marathon. Er namen ook heel wat regiogenoten deel. Onze journalist Rindert Staelens vroeg hen wat ze vonden van hun sportief avontuur en van de sfeer onderweg. Want in de straten van Leuven stonden tienduizenden supporters.