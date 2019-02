Regiogenoten zijn klaar voor Special Olympics

Op 14 maart starten in de Verenigde Arabische Emiraten de Wereld Spelen van de Special Olympics voor atleten met een mentale beperking. In onze regio kijken zwemster Mieke De Mot en bocce-speelster Soetkin Moerman, beiden uit Lennik, en vader en zoon Van de Borre uit Affligem (ook in het bocce) reikhalzend uit naar de Special Olympics.

Bocce, de sport waarin Soetkin Moerman uit Lennik, gespecialiseerd is, is petanque met grotere ballen; In de Verenigde Arabische Emiraten gaat Soetkin voor niet minder dan goud. "Ik weet dat ik goed ben in die sport, ik doe het al 6 jaar", aldus Soetkin. De ambities van Soetkin worden alvast onderschreven door Marc Van Damme. Hij is de stichter van DAIS, een sportclub in Gooik voor mensen met een beperking, en de hoofdcoach van de Belgische bocce-delegatie in de Verenigde Arabische Emiraten.

In het bocce treden nog 2 regiogenoten aan: vader en zoon Van de Borre uit Affligem. Jo en Theo trekken naar de Wereldspelen van de Special Olympics als unified team. Voor vader en zoon wordt Abu Dhabi het eerste grote tornooi samen en dat wordt zonder twijfel een speciale gebeurtenis.

Op de Special Olympics wordt het ook uitkijken naar Mieke De Mot uit Lennik. In het zwemmen behaalde zij al tal van medailles op internationale tornooien. Ook nu is Mieke goed voorbereid, al maanden zwemt ze ongeveer 14 kilometer per week. Mieke gaat voor niet minder dan 2 gouden medailles. In Abu Dhabi zwemt ze de 400 meter crawl, de 100 meter rugslag en de 4x25 meter aflossing.