Remco Evenepoel: “Al weken niet meer op een fiets gezeten”

Wie tijdens deze donkere dagen z’n gedachten eens wil verzetten, kan zich misschien eens verdiepen in de poëzie van Lisa Heyvaert uit Merchtem. Ze is nog maar 17, en ze heeft haar eerste dichtbundel al uit: ‘Lieveheersbeestje’. Daarin staan gedichten over ‘alles wat er in haar hoofd omgaat’.