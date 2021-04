Remco Evenepoel nog 5 (!) jaar bij Deceuninck-Quick Step

Heel wat ploegen trokken de voorbije maanden aan de mouw van Remco Evenepoel (21). Maar de Schepdaalnaar blijft Patrick Lefevere trouw. Hij verlengt zijn contract bij Deceuninck-Quick Step tot maar liefst eind 2026. Evenepoel is momenteel op hoogtestage in de Spaanse Sierra Nevada. Na z’n zware val in de Ronde van Lombardije vorig jaar, wil Evenepoel op 8 mei z’n rentree doen in de Ronde van Italië.