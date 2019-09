Remco Evenepoel pakt zilver op WK tijdrijden

Remco Evenepoel heeft ons land een eerste medaille bezorgd op het wereldkampioenschap wielrennen in Yorkshire. De Schepdaalnaar pakte in de tijdrit zilver en moet alleen de Australiër Rohan Dennis laten voorgaan. Op de tijdritspecialist stond geen maat. Hij volgt zichzelf op als wereldkampioen tijdrijden.

Geen goud, maar zilver. Het doet niets af aan de glansprestatie van de 19-jarige Schepdaalnaar. Hij legde de 54 kilometer in Yorkshire af in een tijd van 1u06’ 14”. Maar al snel werd het duidelijk dat er nog één renner sneller was in Engeland. De Australische laagvlieger Rohan Dennis reed bij het eerste tussenpunt 19 seconden sneller dan Evenepoel. Een voorsprong die hij verder uitbouwde. Aan de eindmeet wa Dennis uiteindelijk een minuut en 8 seconden sneller dan Evenepoel. De Italiaan Ganna werd derde op bijna twee minuten van Dennis. De andere Belgen in de wedstrijd, Yves Campenaerts en Yves Lampaert, kenden heel wat pech en kwamen allebei ten val.