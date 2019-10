Op de overdekte skipiste Snowvalley in Peer mocht Wyffels plaatsnemen op het hoogste schavotje. Momenteel is de Hernenaar al tweevoudig Belgisch kampioen bij de U18 in de slalom en de Super-G en daar heeft hij nu dus een nieuwe Belgische titel aan toegevoegd. De indoor kampioenschappen zijn meteen het begin van het nieuwe seizoen. Deze week nog vertrekt Robin Wyffels naar Saas Fee in Zwitserland voor de eerste outdoor wedstrijden.