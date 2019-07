Ronde van Frankrijk doorkruist vandaag onze regio

Na de officiële start in Sint-Jans-Molenbeek rijden de renners vrij snel onze regio binnen via de Dilbeekse deelgemeente Sint-Anna-Pede. Vervolgens fietsen ze door Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw) en Lennik om onze regio even te verlaten via Roosdaal. Na een lus door Ninove en Geraardsbergen keren de renners terug over de Bosberg en passeren ze in Galmaarden en Herne. Rond 14 uur verlaat het peloton Vlaanderen om richting Charleroi te rijden. Uiteindelijk keert de Tour terug naar de hoofdstad via Overijse.

Het parcours wordt enkele uren voor de doorkomst van de renners volledig afgesloten. In het Pajottenland zal er op de meeste plaatsen vanaf 8 uur geen verkeer meer worden toegestaan. In de Druivenstreek zal je na 12 uur niet meer doorkunnen met de auto.