Roosdaalse trekt met Belgian Blades naar WK ijshockey in Bulgarije

Volgende maand trekt ons nationale ijshockeyteam de Belgian Blades naar het wereldkampioenschap in Bulgarije. Eén van de doelvrouwen is Lieselot De Waegeneer uit Roosdaal. De 32-jarige goalie is voor het eerst geselecteerd voor het nationale team en dat is spannend.