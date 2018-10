Roosdaalse triatleet Van Houtem pakt Europese titel

Van Houtem klokte in Madrid af op een tijd van 9 uur en 13 seconden. Aan de eindstreep had hij maar liefst 20 minuten voorsprong op de nummer 2. Van Houtem pakte al wereld- en Europese titels bij de recreanten, maar in Madrid pakte hij zijn eerste Europese titel bij de profs. "Ik had eigenlijk al een heel moeilijk seizoen gekend, omdat afgelopen winter een knieontsteking gehad en een beetje trainingsachterstand opgelopen. Heel het seizoen verliep het al moeilijker dan de jaren daarvoor. Maar in Madrid had ik blijkbaar een goede dag op de juiste moment. Ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik die wedstrijd zou winnen”, vertelt Van Houtem.

