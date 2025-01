RSCA Futsal bekert verder na zege tegen Herentals

Paars-wit begon aan de wedstrijd met een heel andere ingesteldheid dan tegen RWDM. Meer grinta, meer snelheid en minder slechte passen. Binnen de minuut opende Grello met een pegel de score. Toch moest Anderlecht opletten voor de counter. Perreira dook alleen voor doelman Giovanni op, maar besloot voorlangs.

De eerste helft verliep van een leien dakje, al beleven echte kansen schaars. Grello stak nog even het vuur aan de lont, maar het vuurtje werd snel gedoofd. In de laatste minuut liet RSCA de kans liggen om met een voorsprong de kleedkamers op te zoeken. Edu, alleen voor doel, schoot over, in de herneming trof hij het doelhout. De eerste helft bleven de ploegen steken op een merkwaardig, bloedeloos gelijkspel.

De Brusselaars hernamen met dezelfde spirit. Een lang uitgesponnen aanval resulteerde in een schuiver waarmee Grello Malosevac vloerde. De ban was gebroken. Nog in dezelfde minuut zorgde een streep van Cainan voor de bevrijdende 2-0. Herentals moest nu het spel maken en dat verliep veel moeizamer. Sekulic trof de dwarsligger, Cainan besloot voor doel voorlangs. Raul diepte de kloof met een half afstandsschot verder uit. Een owngoal van Edu veranderde niets meer aan het resultaat. 3-1 was de eindscore.

Vrijdagavond moet RSCA Futsal naar Antwerpen. In sporthal Het Rooi wacht FT Antwerpen.