RSCA Futsal blijft na zege tegen Charleroi ongeslagen in Belgische competitie

RSCA Futsal had in de topper tegen Charleroi geen last van decompressie na de slopende Champions League. In een fel bevochten eerste helft nam de thuisploeg onmiddellijk het heft in handen. Cainan zorgde al snel met een gemeten afstandsschot voor de voorsprong. In de eerste helft bleef hij de meest gevaarlijke man. Eerst trof hij de paal, daarna besloot hij nipt naast. Grello had met een heerlijke stifter de 2-0 aan de voet, maar zijn treffer werd afgekeurd omwille van een fout op Cordier aan de zijkant.