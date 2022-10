RSCA Futsal kan net niet stunten tegen Palma

Gisteravond stond RSCA Futsal in een uitverkocht Belleheide-complex tegenover de Spaanse topclub Palma de Mallorca in de laatste groepswedstrijd van de Main Round van de Champions League. Beiden teams waren al geplaatst voor de volgende ronde, maar toch stond er nog iets belangrijks op het spel: de groepswinst. De winnaar van de groep krijgt namelijk een gunstigere loting in de volgende ronde.

Palma startte heel fel met veel druk naar voren, iets waar de thuisploeg heel wat moeite mee had. Het duurde dan ook niet lang voordat de Spanjaarden op voorsprong kwamen. Saldise opende na 6 minuten de score.

Daarna bleven de bezoekers de betere ploeg maar gaandeweg kwam RSCA Futsal beter in het stuk voor en wisten ze ook enkele kansen te creëren. Net voor de rust ontplofte het Bellenheide-complex een eerste keer toen Edu gelijk maakte. 1-1 was meteen ook de ruststand.

De tweede helft begon op dezelfde manier als de eerste eindigde, namelijk met een doelpunt voor RSCA Futsal. De supporters hadden hun plek nauwelijks terug ingenomen of Tomic had de thuisploeg al op voorsprong getrapt.

Palma moest bekomen van deze dreun, maar geleidelijk begonnen ze de druk op te voeren. Anderlecht verdedigde goed en kon bij momenten ook uitbreken. Edu trapte nog een goede kans op de keeper.

Maar ook Palma kreeg nog enkele mooie kansen, al stootten ze meer dan één keer op een sterk spelende Roncaglio, die haalde even later wel een speler van Palma neer in het strafschopgebied. Penalty voor de bezoekers dus met nog een paar minuten op klok. Tayebi liet deze kans niet onbenut en zo werd het 2-2. RSCA Futsal deed er nog alles om te zege binnen te halen, maar onder meer de poging van Tomic zoefde net naast.

Het bleef 2-2 en zo zijn de Spanjaarden groepswinnaar. De mannen van trainer Luca Cragnaz mogen trots zijn op dit resultaat, al hadden ze ook wel het gevoel dat er hier vanavond meer in zat.