RSCA Futsal met anderhalf been in bekerfinale: “Collectieve prestatie”

Binnen de minuut kon Anderlecht al toeslaan. Luiggi opende zijn rekening in de Belgische zalen. Paarswit behield het balbezit, maar liep al snel tegen de gelijkmaker aan. Rahou zorgde voor de 1-1, doelman Giovanni zag er niet te best uit. Maar Anderlecht was echter niet onder de indruk. Sekulic knalde de 2-1 hard tegen de netten, maar balverlies achterin luidde een tweede gelijkmaker in. Lamsaiah nam het geschenk in dank aan en zorgde voor 2-2. Diezelfde Lamsaiah bracht RSCA eigenhandig weer op voorsprong. Grello ontfutselde hem simpel de bal en omspeelde de keeper. Nog voor de pauze zorgde de kapitein van RSCA eigenhandig voor de 4-2 met een streep in de bovenhoek.

In de tweede helft bleef het tempo eerder gezapig. Van de intensiteit van vorige vrijdag was nog amper sprake. De doelpunten uit de eerste helft werden na de pauze aanvankelijk ingeruild voor een resem gele kaarten. Rangel wrong twee prima kansen de nek om. Sekulic tikte een fraai uitgespeelde aanval van dichtbij binnen en zette zo de 5-2 op het bord. Paars-wit kwam helemaal op toerental. Grello schotelde Luiggi zijn tweede van de avond voor en diepte vervolgens zelf nog uit tot 7-2. Zelfs een vliegende keeper bracht in de slotfase geen zoden meer aan de dijk voor de bezoekers.

“Dit was absoluut een collectieve prestatie. De helft van het werk hebben we al gedaan”, zegt Antonio Sekulic. “De bonus van vijf doelpunten is zeer belangrijk. Dat biedt een comfortabele situatie voor de partij in Charleroi.”