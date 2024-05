Vanavond kan RSCA Futsal, het vroegere Halle-Gooik, de titel pakken in de hoogste klasse. Tegenstander is Antwerpen. Anderlecht won de heenmatch in de finale van de play-offs met 1-6, vanavond winnen en paars-wit is kampioen. Wij trokken gisteren naar de laatste training voor een vooruitblik naar de kampioenenmatch.