RSCA Futsal, dat z’n thuisbasis heeft in Roosdaal, heeft voor het eerst in z’n jonge clubgeschiedenis de Beker van België gewonnen. RSCA Futsal deed dat na een knappe wedstrijd tegen Real Herentals.

Herentals bood in de eerste helft flink weerwerk, maar RSCA Futsal bleef alert en ging de pauze in met een 2-4-voorsprong. In de tweede helft maakte RSCA korte metten met z’n tegenstander. Amper 50 seconden na de rust stond het al 2-6. RSCA ging op z’n elan door en zette een indrukwekkende 3-10 als eindscore op het bord. De club is zo voor het eerst in z’n jonge geschiedenis bekerwinnaar.

Foto: RSCA Futsal