RSCA Futsal start in Main Round met gelijkspel tegen topper Kairat Almaty

RSCA Futsal is zijn Europees avontuur in de Champions League begonnen met een gelijkspel. In de eerste wedstrijd van de Main Round, die in het Belleheidecomplex in Roosdaal wordt afgewerkt, speelde RSCA Futsal 2-2 gelijk tegen grootmacht Kairat Almaty.

Kairat Almaty is topfavoriet in de groep. De voorbije tien jaar zaten de Kazakken zes keer bij de laatste vier en wonnen twee keer de Champions League. Het Belleheidecomplex zat afgeladen vol met 1200 supporters. Die zagen Kairat de beste start nemen, zonder echt grote kansen af te dwingen. Bij RSCA Futsal was het na vijf minuten wel al raak. Jelovcic stond op de juiste plek om de 1-0 binnen te tikken. Nog voor de rust kwam Kairat langszij via Caio Ruiz. Na de rust was het lang wachten op groot doelgevaar. Tot Diogo zijn moment koos en met een heerlijke uithaal RSCA Futsal opnieuw op voorsprong zette. Even leek een Europese stunt in de maak, maar dat was zonder Tursagluov gerekend. Hij maakte er 2-2 van en dat was ook de eindstand. RSCA Futsal wist gisteren topper Kairat goed in bedwang te houden. Een goede prestatie, die veelbelovend is voor de rest van Main Round. Als RSCA Futsal vanavond wint van Sporting Paris, is de kwalificatie voor de volgende ronde een feit. Zaterdag wacht nog Palma de Mallorca. De top-3 van elke groep stoot door.

Foto: Max Pirard