RSCA Futsal verstevigt koppositie na zege tegen Antwerpen

In de hoogste klasse van het futsal heeft leider Anderlecht gisterenavond de topper tegen dichtste achtervolger FT Antwerpen naar z'n hand gezet. In een uitverkochte Alfasun Indoor Arena in Roosdaal overklaste de landskampioen de Antwerpenaren met 5-1.

Met RSCA en Antwerpen stonden de nummers 1 en 2 uit de competitie tegenover elkaar. De bezoekers uit de Sinjorenstad zijn altijd een te duchten tegenstander voor Anderlecht. In Antwerpen leed de competitieleider z'n enige puntenverlies. RSCA begon dan ook gretig aan de partij en nam het heft in handen. De vroege dominantie werd snel omgezet in doelpunten. Aan de rust stond er een comfortabele 3-0 voorsprong op het scorebord via twee keer Tomic en Jelovcic. Een zwak en onmondig Antwerpen kon daar bitter weinig tegenover stellen.

Maar na de pauze tapten de bezoekers uit een ander vaatje. Ze speelden met het mes op de keel en drukten de thuisploeg tegen het eigen doel. De 3-1 hing in de lucht en die kwam er ook. El Fakiri krulde de bal voorbij Roncaglio in doel maar het leer botste via de achterste staander van het doel opnieuw in het veld. Het scheidsrechtersduo kende onbegrijpelijk het doelpunt niet goed tot grote consternatie van heel FT Antwerpen.

De wedstrijd werd grimmiger maar een volwassen Anderlecht speelde de wedstrijd koelbloedig uit. Jelovcic en andermaal Tomic, die z'n hattrick vervolledigde, zorgden voor zware cijfers. El Moukhtari redde de eer voor Antwerpen.

Door de zege loopt RSCA verder uit op Antwerpen. De leider telt nu 8 punten meer dan Antwerpen.