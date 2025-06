Sacha Coenen wint eerste Grote Prijs in de MX2, broer Lucas bij tanden stuk op Herlings

Op het zanderige circuit van Kegums won Sacha Coenen de eerste manche en werd tweede in de tweede reeks, genoeg voor de eindoverwinning in Letland. In de tussenstand staat Coenen 5de, zijn Duitse teamgenoot Langenfelder blijft leider. “Dit was een goed weekend, buiten dat ik zaterdag ben gevallen. Dat is iets dat altijd kan gebeuren”, zegt Coenen. “Ik heb nu die eerste GP gewonnen en daar ben ik heel blij mee. Ik moet nu voortdoen op dit elan en elk weekend proberen vooraan te staan.”

In de MXGP beet Sacha's broer Lucas zijn tanden stuk op de Nederlander Jeffrey Herlings. Coenen werd in beide reeksen tweede. Da's ook zijn plaats in de WK-tussenstand, maar hij knabbelt wel aan de achterstand op leider Febvre. Coenen volgt nu op 26 punten van de Fransman.