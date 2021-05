Schilderij voor Hanne Verbruggen levert 4.200 euro op

Déjà-vue in Tokyo, het schilderij dat kunstenaar Michael Peetermans uit Herne per opbod verkocht ten voordele van dorpsgenoot Hanne Verbruggen, heeft 4.200 euro opgebracht. Met het geld kan de marathonloopster een deel van haar Olympische droom bekostigen.

Hanne Verbruggen trekt deze zomer naar de Olympische Spelen in Tokio en komt er aan de start in de marathon. Maar de voorbereiding op de Spelen kost handenvol geld. Verbruggen verkocht eerder al mattentaarten om geld in het laatje te brengen. Kunstenaar Michael Peetermans besloot haar financieel te helpen. Hij schilderde Déjà-vue in Tokyo en veilde het per opbod. De inkomsten gaan integraal naar Verbruggen.

Koper Thierry Deblander, net als Verbruggen en Peetermans uit Herne, betaalt 4.200 euro voor het schilderij. Het schilderij toont Verbruggen in de straten van Tokio terwijl ze toegejuicht wordt door een mensenmassa.