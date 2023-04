Silvia Persico beste in Brabantse Pijl

De Brabantse Pijl bij de vrouwen begint pittig, het gemiddelde tikt bijna 40 kilometer per uur aan. Door het hoge tempo raakt niemand echt weg vooraan, waardoor de wedstrijd lang gesloten blijft. In de lokale rondes ontploft de wedstrijd dan toch. Vooraan geen spoor van de Nederlandse wereldkampioene veldrijden Fem Van Empel. Zij debuteerde in een klassieker maar onder meer materiaalpech fnuiken haar ambities. Na 141 kilometers toonde de Italiaanse Silvia Persico zich de sterkste. Zij haalde het in een sprint met zeven voor Demi Vollering en Liane Lippert.