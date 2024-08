Simon Debognies is Belgisch kampioen op de 10km: ”Fantastisch om met 3 atleten van Olympic Essenbeek Halle op het podium te staan”

Robin Hendrix uit Kapelle-op-den-Bos werd tweede en Thomas De Bock derde. Het BK was een triomf voor atletiekclub Olympic Essenbeek Halle want de 3 atleten op het podium zijn lid van de club.

“Het is fantastisch om hier vandaag 1,2 en 3 te worden. We zijn clubgenoten, trainingsmaten, maar ook vrienden naast de wedstrijden. Ik ben best tevreden met mijn tijd. Het is een goede indicator van mijn huidige vorm”, aldus Simon Debognies.