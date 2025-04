SK Londerzeel wint met 0-2 op Geel en pakt titel in derde nationale B

Vooraf wist Londerzeel dat bij winst de titel sowieso binnen was. En winnen is precies wat SK deed. In de 18e minuut zette Gake Londerzeel op rozen, maar het was wachten tot minuut 86 en de goal van Tshimanga voor de champagne mocht ontkurkt worden.

De supporters die met de bus de verplaatsing naar Geel maakten, bouwden achteraf een feestje. Een nog groter feest volgt ongetwijfeld volgend weekend. Dan speelt Londerzeel voor eigen volk tegen die andere regioploeg Tempo Overijse.