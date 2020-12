Sofie Lenaerts uit Kampenhout beklimt onbeklommen berg

Ze zijn net terug van hun expeditie, maar op 10 december 2020 beklommen Sofie Lenaerts en haar partner Steven Maginelle uit Kampenhout samen met hun maatje Jean-Francois Spelmans een 1000 meter lange couloir die ligt op de zuidflank van een onbeklommen berg van 5570m hoog. Die berg ligt in Pakistan.

Het trio beschrijft de expeditie in Pakistan als een unieke belevenis waarin vriendschap hun leidraad is geworden. Daarom noemen ze de couloir die ze beklommen de ‘Yaari Couloir’ wat in de lokale Urdu-taal ‘vriendschap’ betekent.

Plannen bijsturen

Eigenlijk was het plan om na een 3-daagse trektocht, 8 dagen volledig autonoom met ski en pulka de Biafo Glacier en Snowlake te doorkruisen om daarna de berg Lukpe Lawo Brakk (6593m) te beklimmen. Door overvloedige sneeuwval werden de plannen gewijzigd. Er werd besloten om op de Biafo Gletsjer korte beklimmingen uit te voeren zonder te weten hoe moeilijk of hoe lang de beklimmingen zouden duren want die bergen hadden de klimmers vooraf niet bestudeerd.

Immens respect voor lokale bevolking

"Onze expeditie werd mogelijk gemaakt dankzij de lokale bevolking uit het afgelegen dorp Askole. Zij hebben met muilezels het nodige materiaal tot aan de voet van de gletsjer gebracht en sloegen een basiskamp op. De herders hebben ons trails in de bergen getoond waar ze hun dieren laten grazen in de zomer. Van daaruit klommen we verder, een leerrijke ervaring”, klinkt het.

Het respect voor de lokale bevolking is door de expeditie bijzonder groot. Vooral omdat de mensen daar moeten overleven in barre winterse omstandigheden. Het trio heeft kleren, voedsel en geld aan de dorpelingen uitgedeeld want door de corona-crisis blijven toeristen en avonturiers weg. Normaal zijn er op jaarbasis zo een 85-tal expedities en dit jaar waren er amper vier. “Als je weet dat deze expedities hun enige bron van inkomsten zijn en dat hun gezin uit gemiddeld 6 tot 8 kinderen bestaat, dan besef je dat onze Westerse problemen verbleken tegenover hoe zij moeten overleven.”