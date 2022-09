Speler KSC Grimbergen zakt in elkaar, inwendige defibrillator voorkomt drama

Opschudding tijdens de wedstrijd Veltem-Beisem-Grimbergen in eerste provinciale zondagnamiddag. Na een kwartier spelen zakte Grimbergen-speler Nabil Toufik plots in elkaar. Een inwendige defibrillator voorkwam een drama.

Spelers en toeschouwers zagen Nabil Toufik plots in elkaar in stuiken. Enkele seconden later kreeg hij een schok toegediend, afkomstig van een inwendige defibrillator. Vermoedelijk kreeg de speler van KSC Grimbergen een hartstilstand op het veld en redde de defibrillator zijn leven. Toufik bleef de hele tijd bij bewustzijn. Hij werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis van Leuven. Zijn situatie is stabiel.

De wedstrijd lag zo’n 40 minuten stil, maar werd uiteindelijk toch hervat. Grimbergen won de partij met 1-3. De eerste punten voor Grimbergen, dat vrijdag nog trainer Vito Simone zag vertrekken. “Beroepshalve is er voor Vito één en ander gewijzigd. Daardoor werd het voor hem steeds moeilijker om het trainerschap van een ambitieuze club te combineren met een ambitieuze job”, klinkt het bij Grimbergen, dat op zoek gaat naar een nieuwe trainer. Simone stond 2,5 seizoen aan het roer bij Grimbergen.