Spelers Fenixx BeigHum ruilen stickers van ploeggenoten: “Meer dan 100.000 zakjes verkocht”

Ouders konden de voorbije weken stickers van BeigHum-spelers kopen in een lokale supermarkt en dat bleek een succes. “Er waren 65.000 zakjes besteld van telkens acht stickers, maar na een maand moesten er al 40.000 worden bijbesteld”, zegt Gauthier Deschouwer. “Voor het einde van de actie waren ook die allemaal de deur uit. De mensen trokken speciaal naar de winkel waar de zakjes mee te verkrijgen waren om hun inkopen te doen.”

Fenixx BeigHum is de club die afgelopen zomer ontstaan is uit de fusie tussen Beigem en Borght-Humbeek. Bedoeling van de stickeractie is om ploeggenoten beter te leren kennen en nieuwe vrienden te maken. “Samenhorigheid is één van onze hoofdwaarden. Je ziet dat spelers en ouders elkaar aanspreken om stickers te ruilen, de actie is dus echt een pluspunt voor de club”, aldus Deschouwer.