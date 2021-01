Start Gooikse Pijl verhuist naar Halse Bres

“Als het coronavirus het toelaat, zullen renners De Bres binnenrijden om er voorgesteld te worden. In de tribune zal publiek kunnen zitten die de renners één voor één zien passeren,” zegt Danny Schets, organisator van de Gooikse Pijl. Ook randanimatie wordt in Halle door de futsalclub voorzien. Vandaaruit trekt het peloton richting Gooik voor de plaatselijke rondes. “Het gaat om twee organisaties die topsport organiseren en al jaren elkaar kennen. Ik ben een grote wielerfan en Danny is supporter van het futsal. We bundelen de krachten om een nog sterker product aan te bieden aan de sportfans”, aldus Martin Baert, voorzitter van FP Halle-Gooik.