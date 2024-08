Strombekenaar Bilal El Khannouss ruilt Genk voor Leicester City

Het was al even duidelijk dat toptalent Bilal El Khannouss deze zomer de stap naar een grote competitie zou zetten. De 20-jarige Strombekenaar trekt uiteindelijk naar Leicester City. “Ik ben heel blij. Leicester is een grote club in Engeland en het is altijd een droom geweest om in de Premier League te spelen”, zegt El Khannouss. “Ik heb met de trainer gesproken en had meteen een goed gevoel bij deze club. Ik kijk ernaar uit om samen met mijn ploegmaten grootse dingen te bereiken.”

El Khannouss maakte zijn debuut voor Genk in 2022, datzelfde jaar werd hij met Marokko knap 4de op het WK in Qatar. Enkele maanden geleden werd hij verkozen tot talent van het seizoen in de Belgische competitie.