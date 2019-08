Café In De Rustberg in Schepdaal is een hele maand dicht, maar het supporterslokaal van Remco Evenepoel ging gisteren voor de gelegenheid toch open. “Er is nog stevig gefeest. Ook Remco is nog even langsgekomen na zijn glansprestatie.”

Supporters Evenepoel trots: “Niemand had verwacht dat Remco hiertoe al in staat was”

De inwoners van Schepdaal zijn vanochtend wakker geworden met een Europese kampioen tijdrijden bij de profs als dorpsgenoot. “Het is ongelofelijk wat Remco presteert. Hij kan het denk ik zelf allemaal niet geloven. Ik ben samen met een tiental supporters met een busje naar Alkmaar gereden. 300 kilometer rijden en dan zoiets meemaken, het was geweldig”, zegt Gust Verdeye.

Het is zelf voor de trouwe supporter van Evenepoel in de ogen wrijven. Eindwinst in Ronde van België, winst in de Clásica San Sebastián en nu Europees kampioen tijdrijden. “Niemand had verwacht dat hij hiertoe al in staat was, zeker als neoprof. Het eerste jaar was vooral een jaar om te leren, maar dit...ongelofelijk”, aldus Verdeye.

Evenepoel zakte gisteravond nog af naar zijn supporterslokaal in Schepdaal. Dat is een hele maand gesloten, maar ging speciaal open om de Europese titel te vieren. “Met tientallen supporters hebben we gefeest tot in de vroege uurtjes. Vanochtend heb ik al vaak naar de beelden teruggekeken. Waar dit sprookje zal eindigen? Geen idee, maar we hopen heel ver”, besluit Verdeye.