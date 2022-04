Supporters ontvangen hun held Remco: “Geen woorden voor”

Een wielermonument winnen, Remco Evenepoel mag het afvinken op zijn lijstje. En dat nu al, op amper 22-jarige leeftijd. Na een indrukwekkende solo won de Schepdaalnaar gisteren Luik-Bastenaken-Luik. De zege in La Doyenne eindigde met een feestje samen met zijn trouwe supporters in café In de Rustberg in Schepdaal.

Het is al laat als Remco Evenepoel samen met vriendin Oumi aankomt aan café In de rustberg in Schepdaal. Hij wordt er opgewacht door vele enthousiaste supporters. Zij konden hun blijdschap niet op nadat Remco één van de zwaarste eendagskoersen op de wielerkalender won. “Het is ongelofelijk, wat kan je daar nu meer over zeggen? Ik heb er geen woorden. Ik was aan het wenen toen hij won”, viel te horen bij één van de supporters. “Hij heeft bewezen dat hij er opnieuw staat na een heel moeilijk jaar. Hij was vandaag beter dan al de rest."

Remco nam de lofbetuigingen in dank aan. “Het was een lange en zware dag, dus het is geweldig om op deze manier thuis te komen”, zegt Evenepoel. “Het doet alle pijn in de benen vergeten. Het zijn de beste supporters ter wereld. Het voelde geweldig om iedereen langs de kant van de weg en aan de finish te zien staan. Een heel mooi moment.”

Minder goed nieuws is er voor Remco's ploegmaat Ilan Van Wilder. De Opwijkenaar viel zwaar in Luik-Bastenaken-Luik. “Ilan liep jammer genoeg een kaakbreuk op. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Herentals waar hij verder onderzocht en behandeld wordt”, laat zijn ploeg weten. Van Wilder moet naar alle waarschijnlijkheid een streep trekken door zijn debuut in de Ronde van Italië, want de Giro begint volgende week vrijdag.