Swillen niet langer coach van Asse-Ternat

Basketbalclub Asse-Ternat, dat uitkomt in eerste landelijke, heeft afscheid genomen van coach Joris Swillen. Swillen diende na de verloren wedstrijd van afgelopen weekend tegen Turnhout zijn ontslag in.

Asse-Ternat begon nochtans veelbelovend aan het seizoen maar de ploeg is, mede door een blessuregolf, weggezakt naar de 12e plaats. Swillen had het door die omstandigheden moeilijk om z'n basketbalvisie door te drukken. De 55-jarige coach, die eerder drie jaar aan de slag was bij BAVI Vilvoorde, was bezig aan zijn eerste seizoen bij Asse-Ternat. Oude bekende Toon Labbeke, de man die door Swillen vervangen werd, neemt opnieuw het roer over.