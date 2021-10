Tempo Overijse delft het onderspit in topper tegen Lochristi

Tempo Overijse heeft zaterdagavond de topper tegen Lochristi verloren. In het Begijnhofstadion ging Overijse met 0-1 de boot in.

Tempo Overijse en Lochristi stonden na vijf speeldagen gedeeld derde met 10 punten. De Oost-Vlamingen zijn één van de titelkandidaten in derde nationale en dat was er aan te zien zaterdagavond. De bezoekers namen het heft in handen en lieten met mooi combinatievoetbal Overijse achter een ongrijpbare bal lopen. Na twintig minuten leverde dat een eerste doelpunt: 0-1 op via Braem na een perfect uitgevoerde tegenaanval.

Na de rust toonde Overijse zich veel gretiger, maar kon de druk niet in veel doelgevaar omzetten. Op basis van een goede tweede helft verdiende Overijse een gelijkspeel, maar het blijkt met lege handen achter. 0-1 is de eindstand. Tempo zakt door de thuisnederlaag naar de 6de plaats in het klassement.