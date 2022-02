Tempo Overijse houdt in slotfase 3 punten thuis

In derde amateurklasse heeft Tempo Overijse vanmiddag gewonnen van Voorde-Appelterre met 3-2. Het beslissende doelpunt viel in de slotminuut.

In de eerste helft kwam Tempo Overijse op achterstand na een corner. Wat later kreeg de thuisploeg een strafschop tegen en stond het 0-2. Maar in de tweede helft wist Tempo Overijse de scheve situatie recht te zetten en kwam het terug tot 2-2. Op de winning goal was het wachten tot de slotfase. Focant legde de 3-2-eindcijfers vast.