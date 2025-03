In de derde nationale B was er zaterdag de topper tussen de nummer twee, Tempo Overijse, en de nummer 4, Schoonbeek-Beverst. Overijse wilde absoluut winnen om leider Londerzeel in het vizier te houden. Er werd niet gescoord, de partij eindigde op 0-0. Overijse blijft tweede met 6 punten minder dan Londerzeel want ook SK speelde gelijk.