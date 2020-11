Tennistalent Alexander Hoogmartens maakt overstap naar profcircuit

Alexander Hoogmartens uit Lot, bij Beersel, is de nummer 40 van de wereld bij de junioren. Volgend jaar maakt het 18-jarig tennistalent de overstap naar het profcircuit. Tennis zit in de genen van Alexander. "Ik wil naar de Verenigde Staten om mijn studies af te werken, daarna ga ik voluit voor een profcarrière", zegt Hoogmartens.

In zijn laatste jaar bij de junioren zag Alexander Hoogmartens verschillende toernooien wegvallen door corona. Als nummer 40 van de wereld kon hij wel deelnemen aan twee grandslamtoernooien. Zo speelde de Beerselnaar begin dit jaar zijn allereerste grandslamtoernooi: de Australian Open.“Dat was wel heel speciaal. Voor de eerste keer als een junior kom je daar toe en sta je ineens tussen al die toppers, waar je altijd op de tv naar kijkt. Dat is dan ook wel even verschieten”, zegt Hoogmartens. “Ik heb dan ook voor het toernooi twee keer met Wawrinka mogen trainen. Dat was wel een spannende bedoeling.”

Alexander bereikte in Melbourne de tweede ronde. Ook op Roland Garros was dat zijn eindstation. Al vindt de Beerselnaar het vooral jammer dat er dit jaar niet getennist werd op Wimbledon. “Ik speel graag op snelle terreinen, daarom had ik ook graag op gras gespeeld, want ik heb toch al van veel coaches en spelers gehoord dat ik daar wel goed op zou kunnen spelen”, aldus Alexander.

Tennis zit in de genen van Alexander. Zijn opa, papa en oudere broer Anthony behoorden als tieners tot de Belgische top. De ambities van de 18-jarige Alexander reiken verder. Daarom wil hij in januari of augustus naar de Verenigde Staten trekken. “Dat is de ideale combinatie om tennis en studie te combineren. In Amerika is het systeem is zo goed gemaakt dat we kunnen blijven sporten. Alles is top daar. Na mijn studies kan ik dan vooral voor mijn profcarrière gaan”, klinkt Hoogmartens ambitieus.

