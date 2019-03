Ternat maakt zich op voor historische, laatste voetbalderby

Ternat-Wambeek. Dat is de affiche van nu zondag in de tweede provinciale van het voetbal. Ternat tegen Wambeek was altijd al een geladen duel. En dat wordt het nu zeker, vermits beide ploegen volgend seizoen fuseren en er van een derby dus geen sprake meer zal zijn.

Ternat staat in de stand op een gedeelde tweede plaats op 2 punten minder dan leider Meise. Ternat is aan een heel sterk seizoen bezig. Het bleef sinds de winterstop 7 wedstrijden ongeslagen en heeft nog alle kansen op de titel. Wambeek staat op de zevende plaats.

Bij Ternat weten ze wat er op het spel staat, al leeft coach Fred Denayer met gemengde gevoelens toe naar de match van zondag. "Spijt omdat we volgend jaar fuseren en we niet helemaal verder kunnen met deze groep. Fier omdat we de laatste, historische derby kunnen meemaken."

Aanvoerder Dennis Van der Putten van Ternat heeft net als zijn trainer gemengde gevoelens. "Het is spijtig dat er zondag een einde komt aan die reeks van leuke derby's. Anderzijds wordt het volop genieten met deze fantastische ploeg, want we kunnen nog steeds kampioen worden."

Ternat ambieerde voor dit seizoen een plaats in de top 5, maar het mag die ambities al serieus naar boven bijstellen. "De sfeer is super, we spelen nu nog 6 wedstrijden. Dat worden 6 finales op het scherp van de snee. Aan motivatie zal het ons zondag zeker niet ontbreken", aldus trainer Denayer.