Toptalent Mika Godts naar Ajax Amsterdam

Godts speelde in de jeugd van RSC Anderlecht en later KRC Genk, waar hij tot de winterstop voor Jong Genk uitkwam. Daar was hij de voorbije maanden goed voor 7 doelpunten in 19 wedstrijden. De Belgisch jeugdinternational zal worden toegevoegd aan de selectie van Jong Ajax, dat uitkomt in de Nederlandse tweede klasse.

De Kampenhoutenaar stond in de belangstelling van heel wat clubs. “Maar toen ik hoorde dat Ajax kwam, was ik meteen verkocht. Iedereen zou wel naar Ajax willen komen. Ik heb mijn gevoel laten spreken. Ik ga beginnen bij Jong Ajax en dan hoop ik zo snel mogelijk bij Ajax 1 te geraken om mijn kwaliteiten te tonen.”