Toxicologisch onderzoek pleit Tine Magnus vrij: “Mijn paard nooit bewust verboden middel toegediend”

Tine Magnus maakte in Parijs deel uit van het landenteam in de eventing. Tijdens de Olympische Spelen testte haar paard positief op trazodone, een antidepressivum en kalmerend middel. “Ik kwam in een rollercoaster terecht, werd met onmiddellijke ingang geschorst en de vierde plaats met het eventingteam stond ter discussie”, blikt Magnus terug op de moeilijke periode. “Ik bestond niet meer, terwijl ik 1.000 procent overtuigd was dat ik absoluut onschuldig was. Ik heb me tot het uiterste ingespannen om mijn paarden zonder hulpmiddelen topprestaties te laten leveren.”

Uit toxicologisch onderzoek blijkt nu dat het dier wellicht supplementen kreeg die besmet waren met het kalmerende middel trazodone. “De dierenarts van het team adviseerde mij om een aantal supplementen te gebruiken. Die werden via zijn onderneming verkocht aan de Belgische paardensportfederatie en vervolgens aan mij ter beschikking gesteld. Op de verpakking stond nota bene ‘dopingvrij’, maar uit toxicologisch onderzoek blijkt nu dat ze besmet waren met het verboden middel”, zegt Magnus.

Magnus stapte met de resultaten naar de internationale paardensportfederatie FEI en trof een schikking waardoor ze opnieuw aan wedstrijden mag deelnemen. “De resultaten van het onderzoek tonen aan dat ik nooit opzettelijk een verboden middel aan mijn paard heb toegediend. Ik moet wel een boete betalen omdat ik als atleet risicoaansprakelijkheid heb, ook al treft het de atleet geen blaam. Omdat ik deze zwarte periode zo snel mogelijk wil afsluiten, ben ik akkoord gegaan met het voorstel van de FEI”, aldus nog Magnus.