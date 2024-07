Transfer helemaal rond: Hallenaar Zeno Debast trekt naar Sporting Lissabon

Zeno doorliep alle jeugdreeksen bij Anderlecht en debuteerde in 2021 voor het eerste elftal. Een jaar later dwong hij een basisplaats af centraal in de verdediging van paarswit. “Het is snel gegaan de voorbije seizoenen. Van trainen met de U18 tot een een zestal wedstrijden met de beloften, tot mijn debuut in het eerste elftal. Het zijn allemaal ervaringen die mij sterker hebben gemaakt als speler en als persoon”, klinkt het bij de Hallenaar. “Ik heb de kans gekregen om als speler van de jeugdopleiding te kunnen uitgroeien tot een vaste waarde in het eerste elftal. Ik heb zelfs de ultieme droom kunnen waarmaken: om de kapiteinsband van deze club te mogen dragen.”

Zijn carrière zet Debast nu voort bij Sporting Lissabon, waar hij een contract tot 2029 tekent. Anderlecht ontvangt 16 miljoen euro, een bedrag dat via bonussen kan oplopen tot 20 miljoen euro. “Het is nu tijd om een volgende stap te zetten. Maar ooit kom ik terug”, besluit Debast.