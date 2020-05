UCI maakt data van wielerwedstrijden in de regio bekend

Op de wielerkalender krijgt de Brabantse Pijl een plek op 7 oktober. De Druivenkoers, die eveneens in Overijse aankomt, staat gepland op 29 augustus. Op diezelfde dag start in Nice de Ronde van Frankrijk. De Gooikse Pijl staat geprogrammmeerd op 20 september. Dat is dan weer de dag dat de Tourkaravaan aankomt op de Champs Élysées in Parijs en ook het WK wielrennen in het Zwitserse Martigny start. Twee dagen na de Gooikse Pijl staat het BK wielrennen op de agenda, al is die datum nog niet officieel. Dat BK start in Halle en eindigt in Anzegem. Het belooft dus ook voor onze regio een bijzonder druk wielernajaar te worden.