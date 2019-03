Het team van Unified-voetballers, waarvan de meeste spelers lid zijn van G-Sport Pajottenland, strijden morgen voor goud of zilver op de Wereldspelen Special Olympics in Abu Dhabi.

De ploeg verloor vandaag wel de wedstrijd tegen Haïti, maar de Unified-voetballers waren al zeker van een plek in de finale nadat Japan verloor van Burkina Faso. Morgen rond half één Belgische tijd strijden de Unified-voetballers in de finale voor goud of zilver. Tegenstander is opnieuw Haïti.