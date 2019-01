Van Uytvanck breekt met coach Basile

Het is Basile die het einde van de samenwerking aankondigde via sociale media. "Het verhaal liep dit weekend ten einde. Na een jaar met geweldige en minder geweldige momenten stopt de samenwerking tussen Alison Van Uytvanck en mezelf", aldus Basile in een bericht.

Basile, coach in Park Tennis Klub Vilvoorde, bereikt samen met Van Uytvanck de 4de ronde op Wimbledon. “Ik ben blij dat ik de overwinningen en mooie momenten met haar gedeeld heb, maar ik ben vooral trots dat we samen haar beste ranking ooit (37e) op de WTA-ranking hebben bereikt. Bedankt Alison, voor dit mooie jaar. Ik wens je het beste in de verdere toekomst,” besluit Basile. Het is nog niet bekend wie Van Uytvanck aanstelt als nieuwe coach.