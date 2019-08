Van Uytvanck plaatst zich voor tweede ronde US Open

Alison Van Uytvanck heeft zich voor de eerste keer in haar carrière geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. De Grimbergse versloeg in de eerste ronde de Slovaakse Viktoria Kuzmova in twee sets.

Alison Van Uytvanck kon nog nooit een wedstrijd winnen op het hoofdtoernooi van de US Open. Bij haar zesde deelname is het eindelijk prijs. In de eerste ronde klopte de tennisster uit Grimbergen Kuzmova, de nummer 55 van de wereld. Van Uytvanck, die 68ste staat op de wereldranglijst, versloeg de Slovaakse in twee sets, telkens met 6-4. In de tweede ronde van het Amerikaanse grandslamtoernooi neemt Van Uytvanck het op tegen de Chinese Qiang Wang.