Van Uytvanck uitgeschakeld op Olympische Spelen

Alison Van Uytvanck heeft haar stunt van gisteren niet kunnen herhalen. In de derde ronde van het Olympisch tennistornooi was Garbine Muguruza te sterk voor de Vilvoordse. De Spaanse haalde het in twee sets: 6-4 en 6-1.

Alison Van Uytvanck kwam 3-0 achter in de eerste set, maar toen begon het te regenen in Japan. De regenpauze van twee uur deed de Vilvoordse blijkbaar deugd, want ze knokte knap terug tot 3-3. Het was uiteindelijk toch Muguruza die de eerste set binnenhaalde. De Spaanse ging op het beslissende moment door de opslag van Van Uytvanck en haalde het met 6-4.

In de tweede set leek de veer gebroken bij Van Uytvanck. Muguruza, de nummer 9 van de wereld, liep uit tot 4-1 en speelde die voorsprong niet meer kwijt. Ze haalde uiteindelijk de tweede set binnen met 6-1. Daarmee zitten de Olympische Spelen er op voor Van Uytvanck. Al kan ze wel terugblikken op een knap tornooi.