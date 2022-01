Van Uytvanck zit voorlopig vast in Australië na positieve coronatest

Van Uytvanck strandde in de Australian Open in de tweede ronde na verlies tegen de Chinese Qjang Wang. Maar terugkeren naar België zit er de komende dagen niet in. Van Uytvanck testte bij haar verplichte PCR-test voor vertrek positief op het coronavirus. nummer 55 van de wereld testte vlak voor haar terugreis naar België positief op het coronavirus. “Ik zit nu in isolatie en volg alle eisen’, laat Van Uytvanck weten op Instagram. “Ik heb heel milde symptomen en kijk ernaar uit om sterker terug te komen.”