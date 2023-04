Vansnick trainer van het jaar, Koulberg beste rookie

Voor Kris Vansnick is het de tweede keer dat hij verkozen wordt tot Trainer van het Jaar. De Gooikenaar loodste Asterix Avo Beveren naar bekerwinst en won afgelopen weekend ook de eerste wedstrijd in de titelfinale tegen VDK Gent. Eén van zijn speelsters is Anna Koulberg, die verkozen werd tot Rookie van het Jaar. Haar vriend Ferre Reggers won de prijs bij de mannen. Het 18-jarige toptalent van Asterix is de dochter van volleybalkoppel Sacha Koulberg en Anja Duyck, die in 1990 tot Rookie van het Jaar werd verkozen.